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Проживающие в Хельсинки граждане РФ регулярно приносят георгиевские ленточки и цветы к сожженному российскому танку Т-72. Об этом пишет издание STT со ссылкой на председателя организации Your Finnish Friends ry, организовавшей демонстрацию техники, Каспера Канносто.

По его словам, дуло российского танка очищают от роз много раз в день. Так, за одну уборку волонтерам приходится убирать около 10–20 роз.

Канносто добавил, что россияне привозят цветы к танку, когда никого нет. На днях несколько молодых людей также спели рядом с техникой гимн России, пока им не сказали прекратить.

В мае этого года на площади Лейдсеплейн в Амстердаме был выставлен на публичное обозрение танк Т-72, который якобы находился на вооружении ВС РФ и, как утверждали в ВСУ, был подбит в марте прошлого года.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данную демонстрацию "пропагандистским перформансом", цель которого заключается в привлечении внимания общественности и демонстрировании поддержки Киева.

До этого замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев сообщил, что Россия направила в МИД Эстонии ноту с протестом после демонтажа танка-памятника Т-34 и еще 6 памятников в Нарве.