В ФТС подтвердили закрытие всех КПП на границе с Финляндией, кроме "Райа-Йоосеппи"

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Единственным работающим контрольно-пропускным пунктом (КПП) на границе с Финляндией останется "Райа-Йоосеппи" (с российской стороны – Лотта, Мурманская область). Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

"Финляндией принято решение о закрытии в ночь с 23 на 24 ноября еще трех пунктов пропуска на границе с Россией (МАПП "Вартиус", "Куусамо", "Салла"). Таким образом, единственным работающим пунктом пропуска останется МАПП "Райа-Йоосеппи", – сказано в сообщении.

Ранее глава финского правительства Петтери Орпо заявил, что Финляндия решила закрыть все КПП на границе с РФ, кроме "Райя-Йоосеппи". Отмечалось, что это связано с ухудшением ситуации с потоком нелегальных мигрантов. В сообщении правительства Финляндии уточняется, что КПП будут закрыты до 23 декабря.

Из-за этого губернатор Мурманской области Андрей Чибис объявил режим повышенной готовности. По его словам, в регионе ожидают резкий рост иностранцев, которые попытаются выехать в Финляндию. Власти вместе с правоохранительными органами провели заседание оперштаба, чтобы скоординировать действия по недопущению нарушений правопорядка в связи с ситуацией вокруг КПП.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российская сторона готова взаимодействовать с Финляндией ради того, чтобы разрешить вопрос с ситуацией закрытия КПП на границе. Российское диппредставительство также предупредило об ответных мерах из-за закрытия Финляндией КПП.



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