Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "пропагандистским перформансом" демонстрацию танка Т-72 в Амстердаме. Ее слова приводятся на сайте внешнеполитического ведомства.

"Обратили внимание на очередной безобразный пропагандистский перформанс нидерландских властей, потрясающий своим цинизмом и выходящий далеко за рамки понятий о нравственности. Причем на этот раз им удалось удивить не только нас, но и подданных Нидерландов", – сказала Захарова.

Так, 25 мая на площади Лейдсеплейн в Амстердаме был выставлен на публичное обозрение танк Т-72, который якобы находился на вооружении ВС РФ и, как утверждали в ВСУ, был подбит в марте прошлого года.

По словам Захаровой, цель подобного мероприятия довольно понятна – привлечь внимание общественности и продемонстрировать поддержку Киеву.

Однако реакция голландцев и журналистов оказалась прямо противоположной: выступление мэра Амстердама Фемке Халсема на открытии экспозиции прервали протестующие, требовавшие убрать танк и прекратить поставки оружия на Украину. Некоторые люди стали возлагать цветы к танку в память о погибших.

"Были и те, кто открыто недоумевал о целях такой провокации, явно противоречащей идеям мира и "защиты демократии", и, не прячась, называл пропагандой страшилки о "российской угрозе", – добавила официальный представитель МИД РФ.

Захарова выразила надежду на то, что негативное отношение голландской общественности заставит местные власти подумать о границах дозволенного в деле дальнейшего "раскручивания маховика русофобии".

Ранее Мария Захарова прокомментировала слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая заявила, что Россия виновата в расширении НАТО.

Официальный представитель МИД России напомнила, что жизнь рядом с агрессором – это история про РФ, на которую постоянно нападали с Запада.