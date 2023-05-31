Захарова ответила на упрек президента Молдавии об отсутствии взаимоуважения

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова президента Молдавии Майи Санду, которая заявила, что у Кишинева и Москвы всегда отсутствовало взаимоуважение в отношениях. Свое мнение Захарова выразила в телеграм-канале.

"Снова ложь. Всегда уважительно относились к этой стране и ее людям, с которыми нас столько исторически связывает. И всегда ощущали, что это взаимно" – написала она.

По мнению Захаровой, взаимоуважение отсутствует у Санду, которая является обладательницей румынского паспорта и у "подобных засланных псевдополитиков" с народом Молдавии. Официальный представитель МИД России подчеркнула, что нынешний президент Молдавии "отобрала даже язык" у народа страны.

Ранее Санду заявила, что Россия пыталась свергнуть проевропейское правительство в Кишиневе и привести к власти пророссийские силы. По ее мнению, планы Кремля "очевидны" и заключаются в том, чтобы сменить правительство в Кишиневе и использовать Молдову в конфликте против Украины.

