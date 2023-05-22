Политолог заявил, что правящий класс Молдавии продвигает интересы коллективного Запада

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Глава парламента Республики Игорь Гросу выполняет прямую дерективу президента Майи Санду, заявил политолог Иван Мезюхо.

"Майя Санду уже давно недвусмысленно заявляет о необходимости изменения отношения страны к нейтральному статусу. Сегодня можно говорить о том, что она напрямую выступает за европейскую и евроатлантическую интеграцию страны. И в этом смысле интеграционные процессы в рамках Содружества Независимых Государств мешают мечтам правящего режима", – цитирует его RT.

По словам политолога, если бы Санду могла сейчас сократить отношения с РФ до минимума, она бы это сделала, но ее сдерживает зависимость Молдавии от энергоресурсов и рынков России, а также миротворческий контингент Приднестровской Молдавской Республики.

При нынешнем президенте и парламенте в Республике будут возрастать настроения о прекращении отношений в рамках РФ и СНГ, добавил Мезюхо.

Политолог заявил, что во внешней политике Санду опирается на опыт Петра Порошенко и Владимира Зеленского. По его мнению, они тоже шли по пути европейской интеграции, разрушая связи с Россией.

"Давайте называть вещи своими именами, правящий класс Молдавии – русофобский. И фактически он продвигает интересы не собственной страны, а коллективного Запада", – заключил эксперт.

Ранее председатель парламента Молдавии Гросу заявил об инициации выхода республики из Межпарламентской ассамблеи СНГ. Он направил в правительство запрос на подготовку соответствующего проекта. Политик добавил, что у Молдавии нет общих границ с СНГ, а членство в СНГ не помогло республике решить насущные проблемы.

До этого Санду сказала, что Россия пыталась свергнуть проевропейское правительство в Кишиневе и привести к власти пророссийские силы. По ее словам, планы Кремля "очевидны" и заключаются в том, чтобы сменить правительство в Кишиневе на пророссийское и использовать Молдову в конфликте против Украины.