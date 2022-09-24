В Белоруссии ввели запрет на вывоз зерна на полгода

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В Белоруссии ввели запрет на вывоз зерновых на полгода. Об этом сообщается в постановлении Совета министров.

Временный запрет установили на вывоз из республики в государства–члены ЕАЭС, а также за пределы таможенной территории союза. В перечень таких вошли пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, просо, гречиха, овес и прочие злаки. Новая мера распространяется и на товары, которые помещены под таможенные процедуры в Белоруссии до вступления в силу данного постановления.

Вместе с тем запрет не касается товаров, вывозимых за пределы Белоруссии для оказания международной гуманитарной помощи, в качестве припасов, в рамках международных транзитных перевозок.

МИД республики поручили внести на рассмотрение Евразийской экономической комиссии предложение о введении на таможенной территории ЕАЭС аналогичной меры.

Ранее генеральный секретарь ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен рассказала о ситуации с экспортом российского продовольствия и удобрений. По ее словам, стороны прояснили вопросы применения санкций США и ЕС. Было установлено, что ограничения не затрагивают страхование судов с продовольствием и удобрениями и соответствующие банковские операции.

