Жителей еще трех населенных пунктов эвакуируют из-за вулкана на Канарах

19:10
Фото: AP Photo/Emilio Morenatti
Жителей еще трех населенных пунктов канарского острова Пальма эвакуируют из-за извержения вулкана, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы Канарских островов.
"Из-за усиления риска для населения из-за продолжающегося извержения управление Pevolca отдало приказ об обязательной эвакуации Тaхуйи, Таканде-де-Абахо и неэвакуированной части Таканде-де-Арриба. Население должно направиться к футбольному полю в Эль-Пасо", – говорится в сообщении.
Кроме того, авиакомпании Canaryfly и Binter временно приостановили все рейсы на острова Пальма и Гомера из-за облака выбросов вулкана.
Извержение вулкана началось на острове Пальма 19 сентября. Позже стало известно, что потоки раскаленной лавы от извергающегося вулкана достигли жилых домов.
На острове возникла угроза выброса токсичных газов. По словам вулканологов, это может случиться, если лава доберется до океана. Из-за этого уже эвакуировали тысячи человек: полностью опустели четыре населенных пункта. Вывозят и местных жителей, и туристов.
Извержение вулкана на Канарских островах может продлиться три месяца
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