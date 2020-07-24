Первый за 86 лет намаз завершился в Айя-Софии

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В пятницу, 24 июля, первый после 1934 года намаз завершился в превращенном в мечеть соборе Айя-Софии в Стамбуле, сообщает РИА Новости.

В пятничном намазе принял участие президент Турции Тайип Эрдоган, который произнес первую суру из Корана Аль-Фатиху.

Богослужение транслировалось на больших экранах, установленных на площади.

"Прими, Аллах, усилия всех, в первую очередь нашего президента, в дар то, что Айя-София стала мечетью. Мы все вместе радуемся этому превращению", – сказал глава управления по делам религии Турции Али Эрбаш, который вел богослужение.

В связи с торжественной церемонией открытия Айя-Софии как мечети были приняты повышенные меры безопасности. На богослужении присутствовало около 17 тысяч полицейских, на крышах близлежащих зданий дежурили сотрудники спецназа, над районом кружили вертолеты.

16 июля министерство культуры и туризма Турции подписало протокол о содержании собора Святой Софии совместно с управлением по делам религии страны (Диянета). Согласно документу, даже после смены статуса религиозного сооружения на действующую мечеть власти Турции будут охранять его как объект всемирного наследия.

Кроме того, туристы по-прежнему смогут посещать культурный объект, причем бесплатно.

Ранее Госсовет Турции (Высший административный суд страны) аннулировал решение от 1934 года о присвоении собору статуса музея. Президент Тайип Эрдоган затем подписал указ о превращении объекта в мечеть.

