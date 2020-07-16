Собор Святой Софии в Турции будут охранять как объект всемирного наследия

11:56
Фото: AP Photo/Emrah Gurel
Министерство культуры и туризма Турции подписало протокол о содержании собора Святой Софии совместно с управлением по делам религии страны (Диянета). Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно документу, даже после смены статуса религиозного сооружения на действующую мечеть власти Турции будут охранять его как объект всемирного наследия.
"Пусть никто не опасается – как Айя-София охранялась раньше, так и будет охраняться и дальше. Мы подписываем протокол, в котором указано, что она будет охраняться как объект всемирного наследия в соответствии с международными стандартами", – заявил глава министерства культуры Мехмет Нури Эрсой.
Он также отметил, что в соборе ускорят реставрационные работы. После открытия в новом статусе туристы по-прежнему смогут посещать культурный объект, причем бесплатно.
По словам главы Диянета Али Эрбаша, число посетителей собора Святой Софии может в дальнейшем вырасти "до миллионов".
Ранее Госсовет Турции (Высший административный суд страны) аннулировал решение от 1934 года о присвоении собору статуса музея. Президент Тайип Эрдоган затем подписал указ о превращении объекта в мечеть – мусульманские богослужения начнутся там 24 июля.
Путин обсудил с Эрдоганом изменение статуса собора Святой Софии
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