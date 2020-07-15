Эрдоган назвал превращение Святой Софии в мечеть исправлением ошибки

07:25
Фото: TASS/ZUMA
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что исправил допущенную историческую ошибку, изменив статус собора Святой Софии с музея на мечеть, передает РИА Новости.
По его словам, власти исполнили волю 83 миллионов соотечественников, а также подчеркнул "суверенное право" Турции на решение. Он добавил, что Айя-София превращена в мечеть не из церкви, а из музея.
При этом он указал, что Анкара веками ухаживала и расширяла собор. "Пусть никто не волнуется, мы продолжим сохранять Айя-Софию как сокровище, ее культурную ценность", – сказал президент Турции.
Кроме того, Эрдоган отметил, Анкара не проявляет вражды к представителям других религий. "У нас в 4-5 раз больше культовых строений для немусульман, чем в Европе для мусульман", – заключил глава Турции.
Туристы смогут свободно посещать собор Святой Софии в Стамбуле
10 июля Госсовет Турции одобрил изменение статуса собора Святой Софии. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу сообщил, что религиозное сооружение сохранится как объект культурного наследия ЮНЕСКО.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что заявления Анкары о том, что собор в Стамбуле сохранится как памятник, который смогут посещать все желающие, в Москве вызвало удовлетворение.
Собор возводился в 532–537 годах. В 1453 году после захвата города османами был обращен в мечеть. В 1935 году Ататюрк присвоил храму статус музея, а в 1985 году он был включен в состав ЮНЕСКО.
Более тысячи лет Софийский собор оставался самым большим храмом в христианском мире – вплоть до постройки собора Святого Петра в Риме. Высота храма в Стамбуле – 55,6 метра, диаметр купола – 31 метр.
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