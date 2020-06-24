Запрет на въезд в ЕС для России может сохраниться – СМИ

08:26
Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
Евросоюз может сохранить запрет для граждан нескольких стран – России, США и Бразилии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на публикацию New York Times.
Чиновники в Брюсселе якобы разрабатывают два списка стран, из которых въезд будет разрешен. Формируются эти перечни с учетом определенных показателей по борьбе с коронавирусом – так называемой "комбинации эпидемиологических критериев".
Ключевым в данном случае является среднее число новых случаев заражения за 14 дней на 100 тысяч человек. В ЕС рассчитывают, что этот показатель должен не превышать 16 случаев.
Указанные выше США, Россия и Бразилия данному критерию не соответствуют – пока речь идет о 107, 80 и 190 случаях на 100 тысяч населения соответственно.
Окончательное утверждение списков возможно будет наступать после того, как сотрудники посольств будут сверять данные по зараженным в тех или иных странах. Кроме того, сформированные перечни будут актуализировать раз в две недели.
Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует полностью открыть внутренние границы до конца июня. Кроме того, Еврокомиссия предложила странам-участникам альянса сформировать список стран, с которых снимут ограничение на въезд с 1 июля.
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