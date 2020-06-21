Эксперт перечислил причины для запрета выезда за рубеж

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Стало известно, по каким причинам гражданину РФ могут отказать в возможности выезда за границу. Об этом пишет Агентство "Прайм" со ссылкой на заведующего филиалом Московской коллегии адвокатов “Защита” Анатолия Миронова.

По его словам, выезд за рубеж способны запретить не только судебные приставы. Так, запрет на заграничные поездки может касаться граждан, имеющих допуск к гостайне, а также военнослужащих.

"Если вы допущены к секретам Родины, вас также могут на границе не выпустить за рубеж. То же самое может случиться, если вы военнослужащий или проходите альтернативную гражданскую службу", – сообщил эксперт.

Специалист также пояснил, что запрет может затронуть и тех, кто сообщил о себе ложные сведения при оформлении документов.

"Его (гражданина – Прим. Ред.) могут оставить в родных пенатах принудительно, как оставляют и в случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законом, подозреваемых, обвиняемых или осужденных, не отбывших или не исполнивших до конца наказание", – добавил эксперт.

Ранее были названы бюджетные направления для путешествий по РФ в июле. Специалисты при составлении рейтинга основывались на стоимости авиаперелетов и проживания.