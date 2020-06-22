Все популярные туристические направления РФ откроются к началу июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Все наиболее популярные туристические направления в России откроются к началу июля, сообщает пресс-служба Ростуризма.

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова выразила надежду на дальнейшее планомерное снятие ограничений в зависимости от эпидемиологической ситуации.

"К началу июля все наиболее популярные туристические направления будут открыты для межрегиональных поездок, а значит, можно говорить о старте летнего туристического сезона. Наша главная задача на это лето – безопасный и доступный отдых для наших граждан от Калининграда до Владивостока", – подчеркнула она.

Ранее эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, в какие российские города будет дешевле съездить в июле. Специалисты при составлении рейтинга основывались на стоимости авиаперелетов и проживания.

В итоге самыми бюджетными оказались Москва, Астрахань, Волгоград, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Набережные Челны, Барнаул, Горно-Алтайск и Омск.

Билет на самолет в эти города обойдется в 850–1400 рублей, за проживание за одну ночь в 3-звездочном отеле придется отдать от 850 до 1800 рублей.

Также бюджетной, по словам аналитиков, будет поездка на курорты. К примеру, в Минеральные Воды можно полететь за 1070 рублей.