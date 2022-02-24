Фото: ТАСС/АзерТАдж

В Баку рухнул строящийся дом. Под завалами находятся люди, сообщает ТАСС.

ЧП произошло в Наримановском районе азербайджанской столицы. На месте происшествия находятся сотрудники прокуратуры.

По предварительным данным, пострадали несколько человек. Подробности случившегося уточняются.

Ранее взрыв газового баллона произошел в Дзержинске. Горения не последовало, при этом обрушились внутренние перегородки кухни и частично – одна из несущих стен.

По информации прокуратуры, в результате инцидента пострадал один человек. Задымление, согласно версии ведомства, стало следствием неосторожного обращения с баллоном.