Стрелявший в жандармов во Франции мужчина найден мертвым

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Во Франции нашли тело стрелявшего в жандармов мужчины, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на главу МВД Жеральда Дарманена.

"Злоумышленник найден мертвым. Я отправляюсь на место (происшествия. – Прим.ред.)", – заявил Дарманен.

Ранее сообщалось, что в коммуне Амбер во Франции 48-летний мужчина устроил стрельбу. Жандармы выехали к месту происшествия после сообщений о домашнем насилии.

В результате нападения три жандарма погибли, еще один сотрудник правоохранительных органов получил ранения. На месте происшествия работали сотрудники группы вмешательства Национальной жандармерии.

На прошлой неделе неизвестный устроил стрельбу около церкви в Нью-Йорке. Сообщалось, что стрельба произошла в Гарлеме после рождественского выступления.

