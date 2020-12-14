Неизвестный открыл стрельбу около церкви в Нью-Йорке

Фото: NYPost/G.N.Miller

Неизвестный устроил стрельбу около церкви в Нью-Йорке. Об этом пишут СМИ.

По информации телеканала ABC7, в полицию поступили сообщения о мужчине, у которого при себе имелись два огнестрельных оружия. Когда стражи правопорядка прибыли на место, злоумышленник открыл по ним стрельбу.

В ответ полицейские также начали стрелять. В результате подозреваемый получил смертельное ранение, пишет ТАСС.

"Этот человек был застрелен, он мертв", – информировали агентство в пресс-службе полиции.

О пострадавших среди сотрудников полиции не сообщается.

Как передает издание New York Post, стрельба произошла возле кафедрального собора Иоанна Богослова в Гарлеме после рождественского выступления.

Ранее полиция задержала жителя Москвы за стрельбу после дорожного конфликта. Было установлено, что у мужчины имелся пневматический пистолет, на ношение которого не требуется разрешение.