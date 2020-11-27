Два человека пострадали в результате стрельбы в школе в Нальчике

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Два человека получили ранения в школе Нальчика после стрельбы из травматического пистолета, которую устроил учитель. Об этом сообщила помощник министра здравоохранения Кабардино-Балкарии Лилия Шомахова.

"Сейчас в республиканской клинической больнице находятся двое пострадавших. Один из них получил ранение, из мягких тканей извлечена пуля. Второй в результате избиения с сочетанной травмой будет госпитализирован в соответствующее отделение", – приводит ее слова ТАСС.

Также уточняется, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Стрельба в школе в Нальчике произошла после конфликта между восьмиклассником и преподавателем из-за разногласий по учебному вопросу. Из-за этого подросток позвал знакомых, чтобы те разобрались с учителем.