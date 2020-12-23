Неизвестный убил трех жандармов во Франции

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Во Франции неизвестный устроил стрельбу, передает телеканал BFM со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Инцидент произошел в коммуне Амбер. По данным телеканала, в результате нападения три жандарма погибли, еще один сотрудник правоохранительных органов ранен.

По предварительным данным, огонь открыл 48-летний мужчина. Уточняется, что жандармы прибыли к дому злоумышленника после сообщений о домашнем насилии. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.

На прошлой неделе неизвестный устроил стрельбу около церкви в Нью-Йорке. Сообщалось, что стрельба произошла в Гарлеме после рождественского выступления.

