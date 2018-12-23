Трамп подтвердил отставку своего спецпредставителя по борьбе с ИГ

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что его спецпредставитель по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство" Бретт Макгурк подал в отставку. Об этом глава Белого дома написал в своем микроблоге в Twitter.
По словам американского лидера, лично Макгурка он не знает: тот был назначен президентом Бараком Обамой в 2015 году.
"Он должен был покинуть свой пост в феврале, но подал в отставку раньше времени. Позер? Лживые СМИ делают громкую новость из ничего!" – отметил Трамп.
Ранее зарубежные СМИ сообщали, что Макгурк подал в отставку в минувшую пятницу в знак протеста против решения Трампа вывести американские войска из Сирии. Администрацию президента США он покинет 31 декабря. Временно исполняющим обязанности спецпредставителя президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с ИГ станет его заместитель, генерал-лейтенант в отставке Терри Волфф.
19 декабря американский лидер дал приказ о выводе американских военных из Сирии. По его мнению, победа над ИГ в Сирии одержана. Трамп подчеркнул, что американские войска находятся там исключительно ради этого. Официальные лица США уточнили, что вывод войск численностью более двух тысяч человек займет 60–100 дней.
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