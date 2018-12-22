Спецпредставитель США по борьбе с террористами ушел в отставку

Американский спецпредставитель по борьбе с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство" Бретт Макгерк подал в отставку. По данным телеканала CBS, так он выразил несогласие с выводом войск США из Сирии.
Отмечается, что Макгерк планировал оставить должность в феврале будущего года. Однако, как утверждают источники, он сообщил госсекретарю страны Майку Помпео, что ускорит уход из-за решения президента Штатов Дональда Трампа вывести две тысячи военных из САР. Фактически этот шаг для Макгерка означает бросить союзников государства в регионе.
В отставку Макгерк подал 21 декабря, спустя всего день после ухода с поста главы Пентагона Джеймса Мэттиса. Тот в своей прошении отметил, что его решение продиктовано расхождением во взглядах с президентом США.
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