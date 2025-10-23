Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 октября, 21:18

В мире

Основатель компании женских колготок Golden Lady умер в возрасте 94 лет

Фото: 123RF.com/aksakalko

Основатель компании женских колготок Golden Lady Нерино Грасси скончался в возрасте 94 лет, сообщила газета Corriere della Sera, ссылаясь на представителей компании.

Компания Golden Lady, основанная Грасси в 1966 году, стала одним из мировых лидеров в производстве колготок и нижнего белья. В 2010 году бренд признавался крупнейшим производителем колготок в мире.

Предприниматель, родившийся в окрестностях города Мантуя, построил бизнес вместе с супругой Эрминией Сперанцини, которая скончалась четыре года назад.

Под руководством Грасси компания достигла значительных успехов – в 2020 году он вошел в список 100 самых богатых итальянских предпринимателей по версии Forbes, подчеркивает издание. Зять Грасси продолжил семейную традицию, основав известный бренд нижнего белья Calzedonia.

Читайте также


за рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика