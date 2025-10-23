Основатель компании женских колготок Golden Lady умер в возрасте 94 лет

Фото: 123RF.com/aksakalko

Основатель компании женских колготок Golden Lady Нерино Грасси скончался в возрасте 94 лет, сообщила газета Corriere della Sera, ссылаясь на представителей компании.

Компания Golden Lady, основанная Грасси в 1966 году, стала одним из мировых лидеров в производстве колготок и нижнего белья. В 2010 году бренд признавался крупнейшим производителем колготок в мире.

Предприниматель, родившийся в окрестностях города Мантуя, построил бизнес вместе с супругой Эрминией Сперанцини, которая скончалась четыре года назад.

Под руководством Грасси компания достигла значительных успехов – в 2020 году он вошел в список 100 самых богатых итальянских предпринимателей по версии Forbes, подчеркивает издание. Зять Грасси продолжил семейную традицию, основав известный бренд нижнего белья Calzedonia.