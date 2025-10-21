Дизайнер популярных мебельных стенок скончался в Германии

Фото: Getty Images/Sebastian Kahnert

Немецкий дизайнер мебели Рудольф Хорн скончался в возрасте 96 лет. Об этом сообщил Фонд искусства федеральной земли Саксония-Анхальт.

В некрологе на сайте организации его назвали одним из самых выдающихся дизайнеров интерьеров Германии. Хорн занимался разработкой модульной мебели серии MDW.

"Мебель для всех, адаптируемая к потребностям потребителя", – подчеркнули достоинство придуманной им монтируемой стенки.

Стенки MDW можно было собирать в различных вариациях, из-за чего немецкие СМИ назвали Хорна "мистером IKEA из Восточной Германии" или "понтификом дизайна ГДР".

Конструктор мебели был удостоен множества наград. Одной из последних стала премия за вклад в искусство от правительства Саксонии-Анхальт в октябре 2025 года.