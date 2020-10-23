Правительство Великобритании закупит для домов престарелых 11 тыс планшетов iPad

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Правительство Великобритании закупит для домов престарелых порядка 11 тысяч планшетов iPad. Об этом сообщил глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок в Twitter.
"Мы предоставляем до 11 тысяч планшетов iPad домам престарелых, чтобы их жильцы могли связаться с близкими людьми", – написал министр.
Сообщается, что с помощью планшетов сотрудники домов престарелых также смогут связываться с различными специалистами из области здравоохранения, а также получить доступ к приложениям для оказания помощи жильцам.
В тех домах, где нет Wi-Fi, правительство обещает предоставить сим-карту с функцией передачи данных в каждый iPad. Картами можно будет бесплатно пользоваться в течение года.