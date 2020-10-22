Почти 60 тыс часов онлайн-занятий провели для участников "Московского долголетия" с марта

Фото: Евгений Самарин/портал мэра и правительства Москвы

Преподаватели "Московского долголетия" с марта текущего года провели почти 60 тысяч часов онлайн-занятий. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, дистанционные занятия являются удобным и безопасным форматом, который позволяет участникам проекта интересно проводить время дома.

"Для нас важно создать все условия для того, чтобы люди, которые сейчас оказались в группе риска, могли проводить время на самоизоляции с пользой для себя. Именно поэтому мы развиваем онлайн-направления в проекте "Московское долголетие", – приводятся в материале слова Раковой.

В материале говорится, что в новом осенне-зимнем сезоне можно записаться на занятия по музыке, театральному искусству, общей физической подготовке и художественно-прикладному творчеству.

Кроме стандартных занятий в дистанционном формате, можно заниматься и уникальными. На мастер-классах "Вторая жизнь вещей" участникам рассказывают, как создавать предметы интерьера из подручных средств. Также есть занятия по ландшафтному дизайну, моде и стилю, макияжу и прическам, а еще психологической грамотности и обработке фотографий. В осенне-зимний сезон любители литературы могут заниматься на занятиях "Литературной мастерской".

Ранее глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко высоко оценила программу "Московское долголетие" и заявила о развитии аналогичных проектов в регионах. По ее мнению, программы для старшего поколения помогают пенсионерам активно взаимодействовать с обществом.

