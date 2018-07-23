Трамп заявил, что не поступился интересами США на встрече с Путиным

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Дональд Трамп заявил, что не поступился национальными интересами страны во время встречи с Владимиром Путиным.

"Когда вы слышите, как фальшивые СМИ говорят в негативном ключе о моей встрече с президентом Путиным и что я все сдал, помните, я ничем не поступился, мы просто говорили о будущих выгодах для обеих наших стран", – отметил глава государства в Twitter. Он добавил, что нашел общий язык с Путиным, что выгодно всем кроме продажных медиа.

После саммита в Хельсинки 16 июля на американского президента обрушилась волна критики. СМИ постоянно сообщают, что глава государства вел себя недостаточно жестко. Об этом говорили и медийные личности, например, Трампа раскритиковал Арнольд Шварценеггер.

Владимир Путин назвал встречу в целом успешной. По его словам, саммит стал началом положительных изменений в двусторонних отношениях, несмотря на то, что некоторые представители американской стороны хотят дезавуировать результаты мероприятия.