Time совместил лица Путина и Трампа на обложке нового номера

Легендарный американский журнал Time совместил на обложке нового номера портреты двух президентов, чья встреча вызвала огромное количество обсуждений в СМИ – Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщают "Аргументы недели".

На полках газетных киосков номер появится 30 июля. Темой номера станет прошедшая двусторонняя встреча президентов в Хельсинки. На обложке указан только один заголовок — "Кризис саммита".

Помимо этого, журналисты издания опубликовали в официальном аккаунте Twitter анимацию, на которой американский лидер трансформируется во Владимира Путина.

TIME’s new cover: Trump wanted a summit with Putin. He got way more than he bargained for https://t.co/sUu9gGKmmP pic.twitter.com/qq6iOjlis1