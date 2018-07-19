Time совместил лица Путина и Трампа на обложке нового номера

19 июля, 17:40
Фото: AP/Alexander Zemlianichenko
Легендарный американский журнал Time совместил на обложке нового номера портреты двух президентов, чья встреча вызвала огромное количество обсуждений в СМИ – Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщают "Аргументы недели".
На полках газетных киосков номер появится 30 июля. Темой номера станет прошедшая двусторонняя встреча президентов в Хельсинки. На обложке указан только один заголовок — "Кризис саммита".
Помимо этого, журналисты издания опубликовали в официальном аккаунте Twitter анимацию, на которой американский лидер трансформируется во Владимира Путина.
TIME’s new cover: Trump wanted a summit with Putin. He got way more than he bargained for https://t.co/sUu9gGKmmP pic.twitter.com/qq6iOjlis1— TIME (@TIME) 19 июля 2018 г.
В понедельник в Хельсинки прошли первые полноформатные переговоры Путина и Трампа, по итогам которых лидеры заявили о заинтересованности в укреплении российско-американских связей.
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