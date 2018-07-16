В Хельсинки завершилась встреча Путина и Трампа тет-а-тет

16 июля, 16:58
Фото: АР/Pablo Martinez Monsivais
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в узком составе завершилась, передает РИА Новости.
Она продолжалась два часа десять минут. Изначально на беседу тет-а-тет отводили 1,5 часа.
Следом начались переговоры в расширенном составе. По договоренностям, они должны занять 1 час 45 минут.
Помощник президента России по внешней политике Юрий Ушаков заявил, что лидеров стран никто не станет ограничивать по времени. Кроме того, они сами решат, примут ли совместное заявление после встречи. Пока это не планируется.
Открытая часть переговоров Путина и Трампа закончилась рукопожатием, инициатором которого стал президент США. Она длилась чуть более пяти минут.
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