Путин и Трамп завершили открытую часть переговоров в узком составе

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Открытая часть переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа завершилась в Хельсинки рукопожатием. Инициатором стал американский лидер. Открытая часть встречи длилась чуть более пяти минут.

"Я жду нашей личной беседы, которая сейчас начнется. Потом мы приступим к обсуждению с участием наших команд", – цитирует президента США РИА Новости.

Трамп выразил надежду, что во время переговоров удастся найти ответы на многие вопросы.

Трамп и Путин должны обсудить ситуацию в Корее, на Украине и в Сирии. Ожидается, что они затронут тему "Северного потока-2" и борьбы с терроризмом. США планируют поднять вопрос российского "вмешательства" в избирательный процесс.