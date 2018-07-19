Путин считает саммит с Трампом "в целом успешным"

19 июля, 15:34
Фото: АР/Alexander Zemlianichenko
Владимир Путин считает, что его встреча с Дональдом Трампом в Хельсинки 16 июля прошла в целом успешно, передает ТАСС.
По его словам, саммит стал началом положительных изменений в двусторонних отношениях, несмотря на то, что некоторые представители американской стороны хотят дезавуировать результаты мероприятия. Глава государства пояснил, что вопреки разнице взглядов они с Трампом сошлись во мнении насчет отношений стран. Они оба полагают, что те находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, отчасти в худшем, чем во времена холодной войны.
Путин добавил, что проблемы, накопившиеся за годы, нельзя решить за несколько часов. На это никто не надеялся, заметил он. "Тем не менее, полагаю, что путь к этим позитивным изменениям все-таки начат", – сказал Путин. По его мнению, в США также есть силы, которые пожертвовать российско-американскими отношениями в пользу своих амбиций в ходе внутриполитической борьбы в Штатах.
Трамп отметил, что ждет "больших результатов" после саммита с Путиным. Он заявил, что "хорошо поладил" с российским лидером, в то время как многие ненавистники желали увидеть "боксерский поединок".
16 июля Путин и Трамп провели двусторонние переговоры в Хельсинки. Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля рассказал, что для страны значим выбор государства для встречи лидеров. Он считает, что дискуссии прошли в позитивном духе, было много сложных вопросов, однако конкретных результатов еще стоит подождать.
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