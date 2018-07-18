Трамп рассказал об ожидании "больших результатов" после встречи с Путиным

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Дональд Трамп ожидает "больших результатов" после саммита с Владимиром Путиным, который прошел в Хельсинки 16 июля, сообщает ТАСС.

Как отметил президент США в своем Twitter, он "хорошо поладил" с российским лидером, в то время как многие ненавистники хотели увидеть "боксерский поединок".

По словам Трампа, они с Путиным обсудили множество важных вопросов на встрече и ожидают больших результатов. По его мнению, саммит в Хельсинки в итоге может оказаться даже более успешным, чем прошедший в Брюсселе саммит НАТО.

16 июля Путин и Трамп провели двусторонние переговоры в Хельсинки. Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля отметил, что для страны значим выбор государства для встречи лидеров. По его мнению, дискуссии прошли в позитивном духе, было много сложных вопросов, однако конкретных итогов еще следует подождать.