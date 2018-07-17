Шварценеггер назвал Трампа маленьким фанатом Путина

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Американский актер Арнольд Шварценеггер записал видеообращение к президенту Дональду Трампу и опубликовал его в своем Twitter. В ролике он раскритиковал поведение главы государства на саммите с Владимиром Путиным.

"Президент Трамп, я только что посмотрел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным, и это выглядело постыдно. Вы стояли там как маленькая раскисшая макаронина, как маленький фанат", – цитирует актера "Газета.ру".

Шварценеггер добавил, что ждал, когда Трамп попросит у российского коллеги автограф и совместную фотографию. Актер считает, что во время встречи с Путиным президент США предал свою страну.

Первая полноформатная встреча Трампа и Путина прошла в Хельсинки 16 июля. По итогам саммита, российский лидер рассказал о позитивных договоренностях. Главы государств пришли к решению восстановить прежнее сотрудничество и объединить силы.