Шварценеггер назвал Трампа маленьким фанатом Путина

17 июля, 07:19
Фото: ТАСС/Zuma/Christoph Hardt
Американский актер Арнольд Шварценеггер записал видеообращение к президенту Дональду Трампу и опубликовал его в своем Twitter. В ролике он раскритиковал поведение главы государства на саммите с Владимиром Путиным.
"Президент Трамп, я только что посмотрел вашу пресс-конференцию с президентом Путиным, и это выглядело постыдно. Вы стояли там как маленькая раскисшая макаронина, как маленький фанат", – цитирует актера "Газета.ру".
Шварценеггер добавил, что ждал, когда Трамп попросит у российского коллеги автограф и совместную фотографию. Актер считает, что во время встречи с Путиным президент США предал свою страну.
Первая полноформатная встреча Трампа и Путина прошла в Хельсинки 16 июля. По итогам саммита, российский лидер рассказал о позитивных договоренностях. Главы государств пришли к решению восстановить прежнее сотрудничество и объединить силы.
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