В Китае более 20 человек погибли во время марафона из-за непогоды

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Фото: ТАСС/EPA/Sen Xiao
В северо-западной провинции Ганьсу в Китае 21 человек погиб во время ультрамарафона. Причиной трагедии стала непогода. Об этом сообщает газета Global Times.
Уточняется, что еще восемь человек получили травмы. Расследованием причин инцидента займется специальная группа, которую организовали местные власти.
По сообщениям агентства "Синьхуа", дистанция забега по пересеченной горной местности составляла 100 километров. Во время ультрамарафона начались порывы шквального ветра и пошел град.
У многих участников понизилась температура тела, в результате чего забег приостановили.
Всего в марафоне участвовали 172 человека. 151 из них был эвакуирован. Команда спасателей состояла из 700 человек.
Ранее тела двух человек, которые потерялись при восхождении на Эльбрус, нашли спасатели. Также была обнаружена палатка, в которой альпинисты планировали скрыться от непогоды.
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