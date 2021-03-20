В Японии сняли предупреждение о цунами после землетрясения

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В Японии полностью сняли предупреждение о цунами после сильного землетрясения возле японской префектуры Мияги. Об этом сообщает ТАСС.

О том, что наводнения не будет, рассказали в национальном метеорологическом управлении Японии. Ранее предполагалось, что волны будут достигать 1 метра, была инициирована срочная эвакуация 7 тысяч жителей поселка Ватари.

Землетрясение магнитудой 7,2 балла произошло в Японии примерно в 18:00 по местному времени (12:00 в Москве). Очаг подземных толчков залегал на глубине 60 километров под океанским дном.

В связи с ЧП в стране ограничили движение скоростных поездов. В частности, нет проезда на линии Тохоку.

Несмотря на землетрясение, специалисты не отметили внештатных ситуаций на атомных объектах в регионе, в том числе на АЭС "Фукусима-1".

По данным посольства РФ, информации о пострадавших россиянах в результате подземных толчков в Японии не поступало.

