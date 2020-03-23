Прилетевший на Кубу россиянин госпитализирован с диагностированным коронавирусом

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Россиянин, прибывший на Кубу, был отправлен в больницу из-за заражения коронавирусом, сообщает ТАСС.

45-летний гражданин РФ приехал на остров 20 марта из Парижа. На следующий день он был госпитализирован. У россиянина подтвердили факт заражения коронавирусом.

В настоящий момент он пребывает в кубинской больнице. Его состояние оценивается как критическое, но стабильное.

Согласно последним данным, на Кубе зафиксировали 35 случаев заражения коронавирусом. Один человек стал жертвой COVID-19. Всего в мире численность инфицированных превысила 300 тысяч человек. Граждане 181 страны оказались зараженными коронавирусом.

Ранее Ассоциация туроператоров России рассказала, что все граждане РФ, пребывающие в настоящий момент на Кубе, будут эвакуированы до 24 марта. Местное правительство планирует закрыть въезд в страну для иностранцев до 30 апреля.

Аналогичная ситуация сложилась в Марокко. 512 россиян вернутся из этой страны специальным рейсом. 20 марта в Марокко ввели режим чрезвычайного положения в связи с угрозой распространения коронавируса. В стране зафиксировали 134 случая заражения COVID-19.

22 марта стало известно, что за прошедшую неделю российские авиакомпании суммарно вывезли почти 20 тысяч человек из разных стран в связи со сложной эпидемиологической ситуацией на их территории.