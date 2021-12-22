Всех прибывающих из России в Японию будут изолировать на 3 дня

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Всех прибывающих в Японию из России будут помещать на трехдневный карантин, сообщает ТАСС.

Новое правило начнет действовать с 25 декабря для предотвращения распространения "Омикрон"-штамма коронавируса. После трехдневной изоляции приехавшие из РФ граждане должны будут сдать повторный тест на COVID-19.

С 30 ноября в Японии отменили принятые послабления для въезда иностранных бизнесменов, студентов и специалистов. Премьер-министр Японии Фумио Кисида пояснил, что меру ввели как экстренную до тех пор, пока не станет известна детальная информация о новом "Омикрон"-штамме коронавируса.

Об опасности штамма B.1.1.529 сообщили ученые из Великобритании. По их данным, эта разновидность коронавируса имеет 32 мутации, многие из которых свидетельствуют о высокой трансмиссивности и устойчивости к вакцинам.