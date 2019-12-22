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В мире

22 декабря, 22:52

Сирийская армия отбила атаку боевиков в Идлибе

за рубежом

Сирийская армия отбила атаку запрещенной в России террористической организации "Хайат Тахрир Аш-Шам".

Как сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков, террористы пытались прорваться к населенному пункту Карратин-эль-Кебира провинции Идлиб, передает РИА Новости.

Боренков рассказал, что боевики с помощью заминированного автомобиля со смертником пытались напасть на позиции сирийской армии, но авто было успешно уничтожено правительственными войсками.

Отмечается, что шесть сирийских военных погибли при обстреле, еще 13 получили ранения.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ, а также Иран и Турция выступают против любых проявлений сепаратизма в Сирии.

В конце октября появилась информация об обстреле российских военных в Сирии. Позднее Минобороны РФ опровергло сообщение об обстреле, но сообщило, что рядом с российскими бронеавтомобилями взорвали неустановленное устройство. В ведомстве считают, что подобным образом была произведена попытка сорвать встречу военных России и Турции.

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