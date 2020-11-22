Минск включит представителей руководства ЕС и ряда стран ЕС в санкционные списки

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Белоруссия готовится включить представителей руководства Евросоюза и ряда стран ЕС в расширенные санкционные списки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра иностранных дел республики Владимира Макея.

"Если нас задевают, если против нас выдвигают какие-то санкции, то мы, конечно, будем вынуждены адекватно отвечать", – высказался специалист.

По словам министра, санкции Белоруссии станут ответом на ограничительные меры со стороны Евросоюза.

Макей также отметил, что власти республики обсудят с зарубежными партнерами целесообразность экономических санкций. Он отметил, что если до ограничений все же дойдет, то Белоруссия будет отвечать сообразно.

Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель 19 ноября подтвердил, что в отношении Белоруссии готовится новый пакет индивидуальных санкций.

