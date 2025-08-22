Случаи заражения плотоядными бактериями участились в прибрежных штатах США

Фото: 123RF/loft39studio

Случаи заражения плотоядными бактериями Vibrio vulnificus участились в 11 прибрежных штатах США, сообщает Tribune.

По данным центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), вспышка инфекции произошла во Флориде и Луизиане, где установили 20 и 17 случаев соответственно с летальными исходами.

Бактерия обитает в теплой солоноватой воде и способна проникать в организм через сырые морепродукты или открытые раны.

По мнению специалистов, нынешнее распространение инфекции происходит из-за изменения климата, при котором повышение температуры воды формирует идеальные условия для Vibrio vulnificus. Среди первых симптомов заражения наблюдаются рвота, диарея и волдыри. В группу риска входят люди с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями.

Эксперты посоветовали не купаться с открытыми ранами, тщательно готовить морепродукты и немедленно обращаться к врачам при странных симптомах.

Ранее СМИ сообщили, что в США 77-летний яхтсмен из Миссисипи Бэзил Кеннеди поцарапал ногу и умер от заражения вибриозом. Травму мужчина получил, когда столкнулся с припаркованным возле дома лодочным прицепом. Через три дня у него поднялась температура, началась рвота и появились первые симптомы септического шока.

В результате медики обнаружили в организме мужчины плотоядную бактерию Vibrio vulnificus.