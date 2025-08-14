People: в США 77-летний яхтсмен поцарапал ногу и умер от заражения вибриозом

Фото: bslef.com

В США 77-летний яхтсмен из Миссисипи Бэзил Кеннеди поцарапал ногу и умер от заражения вибриозом. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на журнал People.

Травму мужчина получил, когда столкнулся с припаркованным возле дома лодочным прицепом. Кеннеди решил обработать царапину перекисью водорода и перевязать ее. Однако через три дня у него поднялась температура, началась рвота и появились первые симптомы септического шока.

Спустя время медики обнаружили в организме мужчины плотоядную бактерию Vibrio vulnificus, которая размножается в соленой воде. Врачи сделали Кеннеди две операции, чтобы удалить поврежденные вибриозом ткани. Но 21 июля мужчина скончался.

Издание отмечает, что Кеннеди со всей серьезностью подходил к занятиям яхтингом. Он даже имел звание коммодора Ассоциации яхтинга Персидского залива.

Ранее бразильская актриса Миллена Брандао, которая снималась в сериале "Единомышленники", умерла в возрасте 11 лет в больнице Сан-Паулу. По данным СМИ, сперва у девочки наблюдались головная боль, сонливость, потеря аппетита и дискомфорт в ногах. Медики посчитали, что ребенок заразился лихорадкой денге.

Спустя время состояние Брандао ухудшилось. Девочка поняла, что не может ходить, а после упала в обморок. Ребенка экстренно госпитализировали. В медучреждении юная актриса пережила не менее 12 остановок сердца. Однако затем врачи констатировали смерть мозга.

