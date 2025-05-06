Актриса из "Единомышленников" Миллена Брандао умерла в возрасте 11 лет

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Бразильская актриса Миллена Брандао, которая снималась в сериале "Единомышленники", умерла в возрасте 11 лет в больнице Сан-Паулу. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на TMZ.

В первый раз девочке стало плохо примерно две недели назад. У нее наблюдались головная боль, сонливость, потеря аппетита и дискомфорт в ногах. Медики посчитали, что ребенок заразился лихорадкой денге. Однако врачи не стали делать поспешных выводов.

Спустя время состояние Брандао ухудшилось. Девочка поняла, что не может ходить, а после упала в обморок. Ребенка экстренно госпитализировали. В медучреждении юная актриса пережила не менее 12 остановок сердца.

Врачи 2 мая констатировали смерть мозга. Мать Брандао подтвердила в соцсетях информацию о смерти дочери.

"Я никогда не забуду твою радость, которая была заразительна для всех вокруг. Я буду любить тебя вечно, и ты всегда будешь в моем сердце", – написала женщина.

Ранее беременную актрису Софи Найвайд нашли мертвой на берегу реки в штате Вермонт. Как сообщили правоохранительные органы, 24-летнюю девушку обнаружили рядом с постройкой из поваленных деревьев недалеко от школы в Беннингтоне.

На месте происшествия также находился некий мужчина, который и обратился в службу спасения. Его не считают подозреваемым в совершении преступления, уточняли СМИ. Как призналась мать актрисы Шелли, Найвайд употребляла наркотики.