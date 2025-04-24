People: найденная мертвой актриса Софи Найвайд была беременна

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Актриса Софи Найвайд, которую нашли мертвой на берегу реки в штате Вермонт, была беременна. Об этом пишет People.

Знакомый с расследованием источник сообщил изданию, что девушка была на ранних сроках.

По информации правоохранительных органов, 24-летнюю девушку обнаружили рядом с постройкой из поваленных деревьев недалеко от школы в Беннингтоне. Это место находится примерно в 40 километрах от ее дома в Манчестер-Сентре. Прибывшие на место экстренные службы пытались спасти Найвайд, но она умерла.

На месте происшествия также находился некий мужчина, который и обратился в службу спасения. На данный момент его не считают подозреваемым в совершении преступления.

Как призналась мать актрисы Шелли, Найвайд употребляла наркотики. По словам женщины, семья не раз помещала актрису в реабилитационные центры. Версию с передозировкой также рассматривает следствие, отмечает издание.

"Она неоднократно говорила, что ''справится с этим'' сама, и была вынуждена отказаться от лечения, которое могло бы спасти ей жизнь", – говорится в некрологе.

Ранее стало известно, что музыкальный продюсер Рой Томас Бейкер, принявший участие в записи песни Bohemian Rhapsody рок-группы Queen, умер на 79-м году жизни. Причина его смерти не уточняется. Мужчина скончался 12 апреля в своем доме в Лейк-Хавасу-Сити в США.

Во время работы с Queen он спродюсировал четыре альбома на студии Trident.