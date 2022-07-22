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17:04

Житель США заразился сразу COVID-19 и оспой обезьян – СМИ

за рубежом

Фото: depositphotos/DragosCondreaW

Житель американского штата Калифорния одновременно заразился коронавирусом и оспой обезьян, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC.

Митчо Томпсон в конце июня получил положительный результат теста на COVID-19. Вскоре он заметил красные пятна на спине, ногах, руках и шее. Доктор с уверенностью заявил ему, что у него еще и оспа обезьян. Мужчина признался, что из-за двойного заражения чувствовал себя очень больным.

"Хуже всего было, честно говоря, когда я едва мог встать с постели и едва даже выпить глоток воды", – рассказал он.

Профессор медицины и специалист по инфекционным заболеваниям в Стэнфордском университете, доктор Дин Уинслоу подтвердил, что человек действительно может одновременно заболеть оспой обезьян и коронавирусом, однако, по его словам, это невероятное невезение, поскольку вирусы очень разные.

12 июля стало известно о первом случае оспы обезьян в России. Вирус выявили у молодого человека, вернувшегося из Европы с характерной сыпью. Заболевшего изолировали и поместили в медицинскую организацию инфекционного профиля. По данным медиков, болезнь протекала в легкой форме, угроз для жизни человека не было.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн заявлял, что оспа обезьян имеет невысокую заразность, поэтому не может распространиться так же широко, как COVID-19. Он также отмечал, что в РФ не потребуется вводить новые ограничительные меры в связи с выявлением первого случая заражения.

В РФ подтвержден первый случай оспы обезьян

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