СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской

Фото: ТАСС/Анна Марченко

Супруга побеждающего на выборах президента Украины Владимира Зеленского состоит с ним в браке 16 лет и работает в студии "Квартал-95". Подробности ее биографии опубликовал телеканал ICTV.

По данным телеканала, Елена Зеленская родилась в 1978 году в Кривом Роге. Она училась в той же школе, что и будущий супруг, но познакомилась с ним только во время учебы в Криворожском техническом университете. В 2003 году они поженились.

Сейчас Елена Зеленская работает автором в юмористической студии "Квартал-95", которая принадлежит Зеленскому. Судя по налоговой декларации, отмечает телеканал, супруге кандидата в президенты Украины принадлежит 0,01% студии, а также 25% компании по переработке и консервированию рыбы.

Накануне на Украине прошел второй тур выборов президента страны. После подсчета 99% бюллетеней лидирует Владимир Зеленский, который набрал более 73% голосов.

Его соперник Петр Порошенко уже признал поражение. Зеленский получил поздравления от политиков и зарубежных лидеров, включая канцлера ФРГ Ангелу Меркель. В Совфеде, в свою очередь, выразили надежду, что Владимир Зеленский сможет прекратить "деконструктивную антироссийскую истерию" на Украине.