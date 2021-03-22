Хорватия откроет границы для российских фрилансеров

15:06
Фото: AP Photo/Darko Bandic
Хорватия запустила проект по привлечению в страну фрилансеров – людей из стран вне Евросоюза, в том числе и РФ, которые могут совмещать удаленную работу с длительным отдыхом. Об этом сообщает АТОР.
Уточняется, что разрешение таким сотрудникам могут выдать на срок до года. По словам главы национального туристического офиса Хорватии в России Райко Ружичка, данный документ нельзя продлить, но можно оформить через шесть месяцев после прекращения действия старого. Жить в стране фрилансеры смогут с семьей и детьми, которые, в свою очередь, имеют право учиться в частной или государственной школе.
Для получения разрешения фрилансер должен на хорватском или английском языке заполнить анкету, забронировать жилье, купить медицинскую страховку, предоставить выписку с банковского счета, документы о работодателе, а также справку о несудимости. Бумаги будет рассматривать министерство внутренних дел. Оно пришлет заявителю разрешение на временное пребывание в Хорватии. Далее необходимо обратиться за визой в консульство.
Хорватия надеется привлечь тех, чья работа в условиях пандемии коронавируса предполагает удаленный формат, а также тех, кто хочет отдохнуть на хорватском побережье, заключил Ружечка.
Ранее сообщалось, что порядка 900 тысяч человек в столице продолжают работать удаленно. На данный момент примерно 10–15% сотрудников от общего числа сохраняют режим дистанционной работы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: