Хорватия откроет границы для российских фрилансеров

Фото: AP Photo/Darko Bandic

Хорватия запустила проект по привлечению в страну фрилансеров – людей из стран вне Евросоюза, в том числе и РФ, которые могут совмещать удаленную работу с длительным отдыхом. Об этом сообщает АТОР.

Уточняется, что разрешение таким сотрудникам могут выдать на срок до года. По словам главы национального туристического офиса Хорватии в России Райко Ружичка, данный документ нельзя продлить, но можно оформить через шесть месяцев после прекращения действия старого. Жить в стране фрилансеры смогут с семьей и детьми, которые, в свою очередь, имеют право учиться в частной или государственной школе.

Для получения разрешения фрилансер должен на хорватском или английском языке заполнить анкету, забронировать жилье, купить медицинскую страховку, предоставить выписку с банковского счета, документы о работодателе, а также справку о несудимости. Бумаги будет рассматривать министерство внутренних дел. Оно пришлет заявителю разрешение на временное пребывание в Хорватии. Далее необходимо обратиться за визой в консульство.

Хорватия надеется привлечь тех, чья работа в условиях пандемии коронавируса предполагает удаленный формат, а также тех, кто хочет отдохнуть на хорватском побережье, заключил Ружечка.

Ранее сообщалось, что порядка 900 тысяч человек в столице продолжают работать удаленно. На данный момент примерно 10–15% сотрудников от общего числа сохраняют режим дистанционной работы.