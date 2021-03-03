Путин назвал удобным дистанционный формат работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Владимир Путин оценил возможности работы в дистанционном формате, сообщает ТАСС.

В среду президент России приехал на расширенное заседание коллегии МВД, проходящее в очном формате.

Во время открытия заседания Путин рассказал, что перед началом пообщался с главой МВД Владимиром Колокольцевым. В ходе разговора они обсудили формат проведения заседания и его продолжение, которое пройдет "уже в современном формате".

Президент назвал удаленный формат работы достаточно удобным для того, чтобы задействовать большое количество людей в разных местах.

"Таковы веления времени", – добавил он.

Ранее ученые рассказали, как не устать от видеоконференций. Специалисты отмечают, что к напряжению приводит длительный зрительный контакт, постоянный контроль собственного лица, привязанность к рабочему месту, а также увеличенная нагрузка на мозг.