Путин назвал удобным дистанционный формат работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Владимир Путин оценил возможности работы в дистанционном формате, сообщает ТАСС.
В среду президент России приехал на расширенное заседание коллегии МВД, проходящее в очном формате.
Во время открытия заседания Путин рассказал, что перед началом пообщался с главой МВД Владимиром Колокольцевым. В ходе разговора они обсудили формат проведения заседания и его продолжение, которое пройдет "уже в современном формате".
Президент назвал удаленный формат работы достаточно удобным для того, чтобы задействовать большое количество людей в разных местах.
"Таковы веления времени", – добавил он.
Ранее ученые рассказали, как не устать от видеоконференций. Специалисты отмечают, что к напряжению приводит длительный зрительный контакт, постоянный контроль собственного лица, привязанность к рабочему месту, а также увеличенная нагрузка на мозг.
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