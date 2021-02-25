Ученые рассказали, как не устать от видеоконференций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Учение из Стэнфордского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, что напряжение от общения по видеосвязи появляется из-за нескольких психологических факторов. Об этом сообщает "Мир 24".

Специалисты отмечают, что к напряжению приводит длительный зрительный контакт, постоянный контроль собственного лица, привязанность к рабочему месту, а также увеличенная нагрузка на мозг.

Ученые посоветовали сделать меньше изображение окон на мониторе, отдаляться от компьютера с беспроводной клавиатурой, скрывать свое изображение в интерфейсе, камеру устанавливать подальше от себя, а также делать перерывы в случае, если видеосвязь затянулась. Также, по словам специалистов, можно менять формат на аудио.

Руководитель сектора дистанционного консультирования Центра экстренной психологической помощи МГППУ Анна Ермолаева ранее рассказала, что адаптация к работе в офисе после длительного периода удаленки может занять не меньше одной–двух недель.

По ее словам, во время периода адаптации вернувшихся в офис будут сопровождать страхи. Она подчеркнула, что, как правило, такой период длится пару недель, но может быть и больше. Специалист посоветовала по возможности заранее подготовиться к возвращению в офис и восстановить режим дня. В первую очередь стоит наладить режим сна и отдыха. Также важно восстановить привычный уровень физической активности.

