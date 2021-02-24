Психолог рассказала, как можно справиться с офисной депрессией после удаленки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заведующая мобильным сектором экстренной психологической помощи ГБУ "Московская служба психологической помощи населению" Анна Пивненко посоветовала для быстрой адаптации к офисной работе начать планировать отпуск. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Сейчас мы все возвращаемся к прежней жизни, которая до пандемии была нам всем привычна и знакома: выходим на работу, едем в офис, строим отношения с новыми знакомыми, коллегами, имеем возможность проводить время вне дома. Может появиться напряжение, усталость, трудности с преодолением и формированием новых и забытых привычек. Что рекомендуют психологи сделать сейчас – планировать отдых", – отметила Пивненко.

Она подчеркнула, что планирование отпуска поможет сбросить напряжение и уменьшить чувство тревоги, которое возникло после выхода в офисы. По ее словам, совместный с семьей выбор поездки поможет также разрешить конфликты в паре и справиться с обидами.

Ранее руководитель сектора дистанционного консультирования Центра экстренной психологической помощи Московского государственного психолого-педагогического университета Анна Ермолаева выразила мнение, что адаптация к работе в офисе после длительного периода удаленки может занять не меньше одной–двух недель.

По ее словам, во время периода адаптации вернувшихся в офис будут сопровождать страхи. Она подчеркнула, что, как правило, такой период длится пару недель, но может быть и больше. Она посоветовала по возможности заранее подготовиться к возвращению в офис и восстановить режим дня.

