Психолог рассказала, как можно справиться с офисной депрессией после удаленки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Заведующая мобильным сектором экстренной психологической помощи ГБУ "Московская служба психологической помощи населению" Анна Пивненко посоветовала для быстрой адаптации к офисной работе начать планировать отпуск. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Сейчас мы все возвращаемся к прежней жизни, которая до пандемии была нам всем привычна и знакома: выходим на работу, едем в офис, строим отношения с новыми знакомыми, коллегами, имеем возможность проводить время вне дома. Может появиться напряжение, усталость, трудности с преодолением и формированием новых и забытых привычек. Что рекомендуют психологи сделать сейчас – планировать отдых", – отметила Пивненко.
Она подчеркнула, что планирование отпуска поможет сбросить напряжение и уменьшить чувство тревоги, которое возникло после выхода в офисы. По ее словам, совместный с семьей выбор поездки поможет также разрешить конфликты в паре и справиться с обидами.
Ранее руководитель сектора дистанционного консультирования Центра экстренной психологической помощи Московского государственного психолого-педагогического университета Анна Ермолаева выразила мнение, что адаптация к работе в офисе после длительного периода удаленки может занять не меньше одной–двух недель.
По ее словам, во время периода адаптации вернувшихся в офис будут сопровождать страхи. Она подчеркнула, что, как правило, такой период длится пару недель, но может быть и больше. Она посоветовала по возможности заранее подготовиться к возвращению в офис и восстановить режим дня.
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