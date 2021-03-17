Около 900 тыс москвичей продолжают работать на удаленке – Ефимов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Порядка 900 тысяч человек в столице продолжают работать удаленно. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он отметил, что на данный момент примерно 10–15% сотрудников от общего числа сохраняют режим дистанционной работы.
"Это где-то порядка 700–900 тысяч человек в городе", – цитирует заммэра Агентство "Москва".
Ефимов также добавил, что большинство компаний перешли на режим полноценной очной работы, что оказывает положительное влияние на темпы экономики и потребительского спроса.
Ранее заммэра сообщил, что в правительстве столицы ожидают восстановительный рост экономики до конца 2021 года. По его словам, на данный момент все отрасли экономики полноценно работают.
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