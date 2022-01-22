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00:14

Повышенный уровень террористической опасности на Байконуре планируют отменить 24 января

за рубежом

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Введенный на Байконуре 19 января повышенный уровень террористической опасности планируют отменить 24 января. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"В городе Байконур и на космодроме все спокойно. Глава администрации города Константин Бусыгин только что мне сообщил, что в понедельник планируется отменить введенный ранее синий уровень террористической опасности", – написал глава госкорпорации в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что из-за информации об угрозе теракта на Байконуре с 12:00 19 января до 12:00 3 февраля ввели повышенный уровень опасности. Жителям рекомендовали обращать внимание на странных прохожих, брошенные автомобили, оказывать содействие полиции, а также не брать от незнакомых людей коробки, сумки, рюкзаки и другие вещи.

С 7 по 19 января на Байконуре действовали временные ограничения. Жителям запрещалось передвигаться по городу в ночное время, магазины не могли продавать алкоголь, а улицы находились под патрулем полиции и народных дружин.

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