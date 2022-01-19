Повышенный уровень террористической опасности продлен на Байконуре

10:44
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
На Байконуре продлили повышенный уровень террористической опасности из-за информации об угрозе теракта. Об этом сообщается на сайте администрации города.
"Главой администрации К. Д. Бусыгиным было принято решение об установлении повышенного, синего уровня террористической опасности на территории Байконура сроком на 15 суток с 12:00 19 января 2022 года до 12:00 3 февраля 2022 года", – говорится в сообщении.
Правоохранительные органы и администрация города принимают дополнительные меры для обеспечения безопасности населения. Жителям рекомендовали обращать внимание на странных прохожих, брошенные автомобили, оказывать содействие полиции, а также не брать от незнакомых людей коробки, сумки, рюкзаки и другие вещи.
7 января 2022 года власти Байконура ввели ряд временных ограничений для жителей до 19 января. В частности, жителям запрещалось передвигаться по городу в ночное время. Также магазины не могли продавать алкоголь, а улицы находились под патрулем полиции и народных дружин.
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